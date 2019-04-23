2019-04-23

إعلان مهم من الحياة الفطرية للمتقدمين على وظائف بند 105

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إعلان هام لجميع المتنافسين على وظائف بند 105 والذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والمدونة أسماؤهم في الكشف المرفق بأن عليهم الحضور للمقر الرئيسي للهيئة بالرياض وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات:

1- الأسماء الواردة في الكشف من (1 إلى 31) ستكون مقابلاتهم يوم الأحد الموافق 1440/08/23هـ (من الساعة التاسعة صباحاً).

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2- الأسماء الواردة في الكشف من (32 إلى 62) ستكون مقابلاتهم يوم الاثنين الموافق 1440/08/24هـ (من الساعة التاسعة صباحاً).

أسماء المرشحين للمقابلات: اضغط هنا

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