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2019-04-23 وظائف فنية وهندسية بمجال الأجهزة الطبية بمدينة الملك سعود الطبية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف فنية وهندسية بمجال الأجهزة الطبية، للعمل بمسمى (فني أجهزة طبية، ومهندس أجهزة طبية)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- فني أجهزة طبية: – دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية العامة في الأجهزة الطبية. – إجادة اللغة العربية والإنجليزية (تحدث – قراءة – كتابة). – إجادة استخدام البرامج المكتبية (مايكروسوفت أوفيس). – الإلمام الجيد بالأنظمة المستخدمة. – القدرة على العمل المستمر والدقة في إدخال البيانات. – القدرة على الاتصال وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين. Advertisements 2- مهندس أجهزة طبية: – بكالوريوس هندسة طيبة. – إجادة اللغة العربية والإنجليزية (تحدث – قراءة – كتابة). – إجادة استخدام البرامج المكتبية (مايكروسوفت أوفيس). – الإلمام الجيد بالأنظمة المستخدمة. – القدرة على العمل المستمر والدقة في إدخال البيانات. – القدرة على الاتصال وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/23م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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