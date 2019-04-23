وظائف للنساء في مطارات الرياض عبر برنامج تمهير

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات الإدارية (المالية)، للعمل بمسمى (محلل مالي)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

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– محلل مالي (وظيفة واحدة).

وصف التدريب:

– إجراء التحليلات الكمية للبيانات المالية، وتقديم التوصيات للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية (المالية).

3- حديثة التخرج وتنطبق عليها شروط برنامج تمهير.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا