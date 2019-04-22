6 وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2019-04-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).

. أخصائي معالج الأسنان (الأحساء).

. أخصائي معالج توسيع الأسنان (الأحساء).

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. طبيب أسنان عام (الأحساء).

. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).

. ممرض مساعد- وحدة القياس عن بعد (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)