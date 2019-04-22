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طيران ناس يفتح باب القبول للدفعة الثانية من برنامج المضيفات السعوديات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن طيران ناس – الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط – عن بدء القبول للدفعة الثانية من برنامج المضيفات الجويات السعوديات، بعد النجاح الذي حققه البرنامج في دفعته الأولى وتكللت بتخريج أول دفعة من المضيفات السعوديات اللواتي باشرن العمل خلال الفترة الماضية على متن رحلاته.
ويأتي برنامج المضيفات الجويات السعوديات في إطار برنامج طيران ناس لتوطين الوظائف، والذي يهدف إلى استقطاب نحو 300 مضيف ومضيفة سعودية خلال عامين.
كما يؤكد حرص طيران ناس على تمكين المرأة السعودية، انطلاقاً من قناعة تامة بالدور المهم الذي يمكنها أن تؤديه في مجال قطاع الضيافة الجوية تحديداً، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموماً، كما يحرص طيران ناس في كل برامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين المرأة السعودية، من خلال توفير بيئة مناسبة منسجمة مع العادات والتقاليد فضلا عن توفير ساعات عمل ملائمة.
ويمكن للراغبات في برنامج المضيفات السعوديات زيارة موقع طيران ناس على الإنترنت والتعرف عن القرب على البرنامج والاطلاع على الشروط، حيث منها حصول المرشحة على الشهادة الثانوية أو الدبلوم كحد أدنى، وتناسب الطول مع الوزن كما هو موضح في الشروط، وإجادتها للغة الانجليزية.
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