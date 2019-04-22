وظائف للجنسين بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف بمجال المحاسبة للرجال والنساء، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (فاحص)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فاحص (العدد – وظيفتان).

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الوصف الوظيفي:

1- تنفيذ الفحص الميداني من خطط برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

2- التنسيق مع الجهات المتعاونة لتنفيذ أي من أعمال الفحص الميداني نيابة عن الهيئة.

3- إعداد التقارير الخاصة بالفحص الميداني والرفع بها لمدير إدارة الفحص الميداني في الوقت المناسب.

4- توثيق أعمال الفحص والمحافظة على الملفات وفق قواعد العمل في الإدارة.

5- التنسيق مع الفاحصين الآخرين في الإدارة وتوفير الإرشاد لهم عند الحاجة.

6- المشاركة في إعداد خطط الفحص الميداني.

7- أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.

الشروط:

1- شهادة البكالريوس في المحاسبة.

2- خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مكاتب المراجعة.

3- اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/04/22م وينتهي بتاريخ 2019/05/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا