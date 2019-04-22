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وظائف للجنسين في شركة الخليج للتموين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخليج للتموين القائمة بتقديم الخدمات الغذائية بمستشفى (الولادة والأطفال ببريدة) التابع لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حملة الدبلوم في مجال التغذية، للعمل بالمسميات التالية (فني تغذية، فنية تغذية)، وذلك وفقاً للمسميات والتخصصات والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– فني تغذية / فنية تغذية.
الشروط:
– دبلوم لا يقل عن سنتين ونصف بعد الثانوية العامة من الكليات الصحية تخصص تغذية.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التغذية في المستشفيات.
الشروط العامة:
1- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- يشترط الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
طريقة التقديم:
– ترسل الطلبات أو تسلم الطلبات باليد لإدارة التغذية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة القصيم.
– أو عبر الفاكس رقم:
0163256252
– أو ترسل عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
أو
[email protected]
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