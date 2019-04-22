شكرا لقرائتكم وظائف إدارية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-22 وظائف إدارية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، بمسمى (مُدقق ثالث Auditor III)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مُدقق ثالث (Auditor III). Advertisements الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/04/27م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.