وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2019-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز الطبي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. طبيب- علم الأورام: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الطب والجراحة.

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. محلل موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضح المركز الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)