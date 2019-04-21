2019-04-21

وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف صرف الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الموارد البشرية).

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. فني خدمات الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. محاسب الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)