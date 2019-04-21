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5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى جامعة كاوست
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس أول مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الميكانيكية، والكهربائية، أو إدارة المشاريع)، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي أول سلامة المختبر: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل درجة الماجستير.
. مهندس أجهزة بحرية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
. مدير- الوقاية من الحرائق: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحرائق، أو المجالات ذات الصلة.
. منسق الأحداث: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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