4 وظائف إدارية وصحية شاغرة في تخصصي الدمام

2019-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز سعود بابطين للقلب، ومجمع الدمام الطبي التابعة للمستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني دعم- مركز سعود بابطين للقلب (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

. مسؤول أنظمة- مركز سعود بابطين للقلب (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

Advertisements

. مهندس نظام أرشفة الصور الطبية- مركز سعود بابطين للقلب (للسعوديين): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

. استشاري الغدد الصماء- مجمع الدمام الطبي/ مركز السكر: شهادة البورد أو الزمالة في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 3 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)