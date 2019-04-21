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وظائف إدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي إدارة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة).
. قائد تخطيط الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
. محلل إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية).
وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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