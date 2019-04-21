4 وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم التصنيف والحوكمة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو التخصصات ذات الصلة.

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. مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات).

. مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)