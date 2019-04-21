وظائف شاغرة لدى شركة الأهلي إسناد في 10 مدن

2019-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد- المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي- التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وجازان، وحائل، والخبر، وخميس مشيط، وبريدة، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. وكيل مركز الاتصال (الرياض، وجدة).

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. مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري (عدد 10 وظائف/ الرياض, والدمام، وأبها، وجازان، وحائل، والخبر، وخميس مشيط، وبريدة، والأحساء).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)