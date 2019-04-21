وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

2019-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تسويق (عدد وظيفتين).

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. مصور.

. مشرف علاقات وفعاليات.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أبريل 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)