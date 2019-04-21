121 وظيفة تعليمية شاغرة بمختلف المناطق.. هنا التفاصيل

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة -للرجال- (تعليم عام) للعمل في المعاهد العلمية في مناطق مختلفة من المملكة؛ والبالغ عددها (121 وظيفة)، والمطلوب شغلها بمواطنين عن طريق المسابقة لحملة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي، وفقاً للشروط والضوابط التي سيتم الإعلان عنها على البوابة.

وأوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التقديم واستقبال الطلبات الإلكتروني، سيبدأ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 / 8 / 1440هـ، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

من جانبه قدم وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري على جهوده المثمرة وتوجيهاته السديدة لخدمة الجامعة وعلى دعمه المتواصل للعملية التربوية والتعليمية في المعاهد العلمية، متمنيًا لجميع المتقدمين التوفيق والسداد.

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ومن ضمن شروط المسابقة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي وألا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

وإفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي بما لا يقل عن 50 % من المركز الوطني للقياس والتقويم وألا يكون قد مضى على اجتياز اختبار كفايات المعلمين أكثر من 3 سنوات وألا يكون موظفاً حكومياً.

ألا يتجاوز عمره 30 عاماً واجتياز الاختبار التحريري الذي سيعقد للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المسابقة وتحقق شروط شغل الوظيفة الخاص الموضح أمام كل تخصص .

يبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 18 / 8 / 1440هـ ولمدة ثلاثة أيام من تاريخه، وسيتم التقديم عبر بوابة الجامعة الإلكترونية من خلال الرابط التالي (هنا).