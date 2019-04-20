وظائف إدارية شاغرة لدى شركة كنان بالرياض وجدة

2019-04-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة كنان- المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والعقارية والمراكز التجارية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- الزكاة والضرائب (جدة).

. مدير التطوير (جدة).

. مساعد مدير- مراكز التسويق (جدة).

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. مدير- الرقابة الداخلية (جدة).

. مدير- النظام المالي (جدة).

. مساعد مدير- التطوير (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).