5 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

. رئيس قسم- التدريب الفني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

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. أخصائي ثاني- تطوير وتصميم مواقع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي ثالث- شبكات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

. مشرف- العمليات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)