وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

. محلل ثاني إدارة الوصول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة البرمجيات).

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. محلل ابتكار تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

. طبيب الصحة المهنية: درجة البكالوريوس أو الماجستير فأعلى في تخصصات: (الطب والجراحة، الصحة المهنية).

. مهندس صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، هندسة أنظمة التحكم، أو هندسة الميكاترونيك).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)