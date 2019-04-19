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2019-04-19 وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مراقب التسلح (الظهران). . مهندس ميكانيكي/ كهربائي (الجبيل). . مشرف التصنيع- التايفون (الطائف). Advertisements . مشرف متجر التسلح- التايفون (الطائف). . مشرف فني كهربائي- المعدات الأرضية (الطائف). . فني صيانة (الرياض). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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