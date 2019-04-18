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2019-04-18 6 وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون بالرياض ومكة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة. وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مسؤول دعم عمليات الضيافة (مكة المكرمة). . رئيس خدمة الضيوف (مكة المكرمة). . شيف/ طاهي حفلات (مكة المكرمة). Advertisements . مشرف خدمات الغرف (مكة المكرمة). . مدير الحسابات- المبيعات (الرياض). . فني كهرباء (مكة المكرمة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).









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