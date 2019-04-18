مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

2019-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني مساعد معالجة معقمة (الظهران): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. ممرض أول- العناية المركزة (الأحساء): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص التمريض.

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. أخصائي أول الأعمال- التخطيط (الظهران): شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء).

. محلل فني- تقنية المعلومات (الظهران): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحوسبة، تقنية المعلومات).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).