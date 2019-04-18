وظائف إدارية وهندسية لدى جامعة كاوست.. هنا رابط التقديم

2019-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

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. فني ضمان التدفق والحفر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وعلم الآثار، وميكانيكا الحفر)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي سلامة البحوث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (البيولوجيا، والكيمياء، والهندسة، والعلوم البيئية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).