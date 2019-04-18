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5 وظائف صحية شاغرة في مدينة سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. استشاري اللثة (للسعوديين).
. مساعد استشاري- وحدة العناية المركزة.
. استشاري- وحدة العناية المركزة.
. مستشار وراثي (عدد وظيفتين/ للسعوديين).
وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 إبريل 2019م.
وأشارت المدينة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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