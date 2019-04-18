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وظائف هندسية شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي السلامة والأمن والجودة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (سلامة الطيران، أو علوم الطيران، أو إدارة الطيران، أو الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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