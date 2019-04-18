121 وظيفة تعليمية شاغرة في جامعة الإمام .. هنا رابط التقديم

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

​أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، عن عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة -للرجال- (تعليم عام) للعمل في المعاهد العلمية في مناطق مختلفة من المملكة؛ والبالغ عددها (121 وظيفة)، والمطلوب شغلها بمواطنين عن طريق المسابقة لحملة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي، وفقًا للشروط والضوابط التي سيتم الإعلان عنها على البوابة.

وأوضحت أن التقديم واستقبال الطلبات الإلكتروني، سيبدأ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 / 8 / 1440هـ ولمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

من جانبه، قدم وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري على جهوده المثمرة وتوجيهاته السديدة لخدمة الجامعة وعلى دعمه المتواصل للعملية التربوية والتعليمية في المعاهد العلمية، متمنيًا لجميع المتقدمين التوفيق والسداد.

شروط المسابقة:

1 أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي .

2 ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

3 إفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي بما لا يقل عن 50 % من المركز الوطني للقياس والتقويم.

4 ألا يكون قد مضى على اجتياز اختبار كفايات المعلمين أكثر من 3 سنوات.

5 ألا يكون موظفًا حكوميًا.

6 ألا يتجاوز عمره 30 عامًا.

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7 المقابلة الشخصية التي ستجرى للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المسابقة.

8 تحقق شروط شغل الوظيفة الخاص الموضح أمام كل تخصص في الإعلان.

المرفقات المطلوبة :

1 صورة مصدقة من وثيقة التخرج مع أصل الوثيقة .

2 صورة مصدقة من السجل الأكاديمي لجميع سنوات الدراسة الجامعية .

3 صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للتصديق .

4 صورة شمسية 4×6 .

التخصصات المطلوبة :

التخصص المستوى الخامس المستوى الرابع العلوم الشرعية 49 …… اللغة العربية 23 …… العلوم الاجتماعية 17 …… اللغة الانجليزية …… 10 الرياضيات …… 10 العلوم …… 8 التربية البدنية 4 …… المجموع 93 28

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 18 / 8 / 1440هـ ولمدة ثلاثة أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– عبر بوابة الجامعة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:- هنا