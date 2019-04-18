القوات البرية تعلن عن 124 وظيفة إدارية شاغرة

2019-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن توفر عدد (124) من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم الموظفين العام في عدد من المناطق، وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة (ذكور).

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وأوضحت القيادة أن على والراغبين بالتقدم عليها زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي: (هنا) ، مشيرةً إلى أن بداية التقديم على تلك الوظائف سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق (16 شعبان 1440 هـ) وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق (20 شعبان 1440 هـ).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)