14 وظيفة شاغرة للمعيدين والمعيدات في جامعة المؤسس

2019-04-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد (14) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “معيد”، للعمل لدى كلية علوم التأهيل الطبي وكلية الهندسة، لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

. العلاج التنفسي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).

. الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. العلاج الوظيفي (عدد 4 وظائف/ للجنسين).

. علاج علل السمع واضطرابات التخاطب (عدد وظيفتين/ للرجال).

– معالجة الخامات المعدنية (للرجال).

– تخطيط وإدارة المناجم (للرجال).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

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– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل المعدل في مرحلة البكالوريوس عن (جيد جداً).

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS.

– أن يكون حاصلاً على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم/ـة حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من- وثيقة التخرج- كشف درجات معتمد- شهادة الامتياز- الهوية الوطنية- وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى العناوين التالية:

وظائف كلية علوم التأهيل الطبي: مكتب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشطر الطلاب مبنى رقم (142) غرفة رقم (873)، ص.ب 80324 الرمز البريدي 21589، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 /9 /1440هـ، خلال الدوام الرسمي.

وظائف كلية الهندسة: مكتب رئيس قسم هندسة التعدين بمبنى كلية الهندسة الجديد رقم (40A) غرفة رقم (24G29)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، أو على العنوان البريدي ص.ب 80200 جدة (21589)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24/ 8/ 1440هـ.