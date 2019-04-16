وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل بالرياض وجدة

2019-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير ذكاء الأعمال ( للسعوديين والسعوديات/ جدة).

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. TRI/TRE A320 (للرجال/ الرياض، وجدة).

. مخطط- مركز مراقبة الصيانة (للرجال/ جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)