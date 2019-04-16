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2019-04-16 9 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 4 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وحائل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مخطط خامس- الصيانة (الدمام). . كيميائي- قائد الجودة (الجبيل). . مشرف- إنتاج صب البلاستيك (حائل). . موظف الصحة والسلامة والبيئة (الرياض). Advertisements . فني ثالث- مراقبة الجودة (الرياض). . فني رابع- المختبر (الرياض). . مفتش ثالث- مراقبة الجودة (الرياض). . أخصائي ثاني- الأمن (الرياض). . مخطط صيانة (الجبيل). وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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