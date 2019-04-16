وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة صلة

2019-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال وللنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها في تخصص مشابه.

. مسؤولة حسابات التواصل الاجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

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. مساعدة تقنية معلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي، تقنية معلومات).

. مصصمة جرافيك: الدرجة الجامعية في مجال تصميم الجرافكس.

وأوضحت شركة صلة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)