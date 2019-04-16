2019-04-16

وظائف شاغرة في عدة تخصصات لدى مدينة الملك عبدالله للطاقة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

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. الأرشفة.

. الحماية البيئية.

. أنظمة تشغيل.

. إدارة المرافق.

. الأصول.

. الأمن والسلامة.

. الاتصالات الإدارية.

. الترجمة.

. التصميم التنظيمي والمزايا.

. الجودة والالتزام.

. الحوكمة والالتزام الأمني.

. المراجعة الداخلية.

. المشتريات.

. الميزانية.

. القانونية.

. تخطيط القوى العاملة والاستقطاب.

. تطوير وتخطيط الاستراتيجية.

. حلول تقنية المعلومات/ تطبيقات.

. خدمات الفعاليات اللوجستية.

. ضبط المخزون.

. أمن المعلومات.

. أمن الوثائق.

. إدارة المشاريع.

. إدارة المكاتب والسكرتارية.

. الاستكشاف الميداني.

. التعاون الدولي.

. المحاسبة.

. الهندسة التقنية.

. تحليل المختبرات.

. تنسيق المشاريع.

. مجال العقود.

. هندسة البرمجيات.

. هندسة العمليات.

. تحليل البيانات.

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)