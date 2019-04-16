وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية

2019-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تطوير المنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. أخصائي المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

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. محلل جودة أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)