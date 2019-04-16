وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سطام

2019-04-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز – عبر موقعها الإلكتروني- عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية (رجال)، وعدد من الوظائف الصحية (للرجال والنساء)، وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين (للرجال) وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر (للرجال والنساء)، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

Advertisements

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات ممن تتوفر لديهم الشروط من المواطنين والمواطنات في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 20 / 8 / 1440هـ.