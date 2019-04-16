مسك الخيرية تعلن بدء التقديم ببرنامج مسك إي واي للتدريب

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) بدء التقديم في (برنامج مسك إي واي للتدريب التعاوني)، ومن خلال هذا البرنامج، سيساهم المتدربون وسيتعلمون كيفية مساعدة العملاء في المشاريع الناشئة الريادية والشركات متعددة الجنسيات على إدارة المخاطر ومعالجة المشكلات واستغلال الفرص، فضلًا عن الفرصة للعمل مع أكبر العملاء على أكثر المشاريع إثارة للاهتمام، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

1- مسمى البرنامج (برنامج مسك إي واي للتدريب التعاوني).

2- الموقع (الرياض – جدة).

3- موعد انطلاق البرنامج (يونيو – سبتمبر 2019م).

4- المدة (3-6 أشهر – حسب متطلبات الجامعات وغيرها من الاعتبارات).

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فرص التدريب التعاوني:

1- برنامج التدقيق (الرياض).

2- برنامج ضمان المحاسبة المالية و الخدمات الاستشارية (الرياض).

3- برنامج خدمات استشارات الصفقات (الرياض).

4- برنامج الضرائب (الرياض).

5- برنامج الاستشارات (الرياض).

6- برنامج خدمات استشارات الصفقات (جدة).

المؤهلات:

1- الدراسة في السنة الجامعية الأخيرة.

2- المهارات العالية في التواصل الشفهي والكتابي.

3- التمكن من المهارات اللغوية العربية والإنجليزية.

المتطلبات (يرجى الاطلاع على المتطلبات الخاصة بكل برنامج أدناه):

1- الجنسية السعودية.

2- طالب في المقاعد الدراسية الجامعية (غير متخرج).

3- المعدل التراكمي: 3.5 من 5 أو 2.7 من 4.

4- التخصصات: مذكورة أعلاه.

طريقة التقديم:

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