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2019-04-16 برنامج الأمان الأسري الوطني يوفر 8 وظائف إدارية وفنية شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج الأمان الأسري الوطني توفر 8 وظائف إدارية وفنية شاغرة، للعمل بالمسميات التالية (مستشار خط مساندة الطفل، وفني اتصالات، وفني حاسب آلي، ومنسق أبحاث، وأخصائي اتصال وإعلام، ومشرف خط مساندة الطفل)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مستشار خط مساندة الطفل (وظيفتان). 2- فني اتصالات (وظيفتان). 3- فني حاسب آلي. 4- منسق أبحاث. 5- أخصائي اتصال وإعلام. Advertisements 6- مشرف خط مساندة الطفل. نبذة عن البرنامج: – يسعى (برنامج الأمان الأسري الوطني) أن يكون مركز التميز في شؤون العنف الأسري، وذلك بتقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة العربية السعودية. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/15م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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