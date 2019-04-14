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#وظائف شاغرة للجنسين لدى كليات ومعاهد الجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “كلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني”، في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر (للنساء): درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الشبكات، هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات).
. مدرب صياغة وتصاميم الكمبيوتر (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.
. مدرب اللحام الصناعي (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة اللحام).
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2019م.
وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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