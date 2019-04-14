مدينة سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

2019-04-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تمريض: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

Advertisements

. طبيب مقيم- طب وجراحة العيون: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2019م.

وأشارت المدينة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)