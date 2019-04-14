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2019-04-14 8 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض). . كاتب جناح (الرياض). Advertisements . عامل نظافة (عدد 3 وظائف/ الرياض). . مخطط/ معد جداول مشاريع (الرياض). . استشاري مشارك الأعصاب للأطفال (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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