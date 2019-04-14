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وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني– عن توفر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في المدن التالية: “المنطقة الشرقية، وجدة، ورابغ، والشعيبة”.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. فني صيانة الأجهزة والتحكم (الشعيبة).
. رئيس قسم- صيانة الأجهزة والتحكم (جدة).
. رئيس قسم الميكانيكية (المنطقة الشرقية).
. مهندس طاقة (رابغ).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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