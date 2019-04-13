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2019-04-13 #وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية آباء في عسير متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير “آباء” عن توفر وظائف تدريبية وإدارية شاغرة للنساء، للعمل بمعهد رياحين المستقبل للتدريب النسائي في مدينة أبها، وذلك وفقاً للوظائف والشروط التالية: – مدربة صيانة وتشغيل الحاسب: . شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الحاسب الآلي. . خبرة في صيانة الحاسب المتقدمة. . تستطيع العمل بنظام الدوام الجزئي. . لديها القدرة على التدريب باستخدام وسائل متنوعة. . اجتياز المقابلة الشخصية. – مدربة صيانة أجهزة الجوال: . شهادة دبلوم فأعلى. . خبرة في صيانة الجوالات المتقدمة. Advertisements . تستطيع العمل بنظام الدوام الجزئي. . لديها القدرة على التدريب باستخدام وسائل متنوعة. . اجتياز المقابلة الشخصية. – منسقة تدريب: . شهادة البكالوريوس (الأولوية لتخصص إدارة الأعمال). . شهادة تأهيلية في مجال الحاسب (لا تقل عن 3 أشهر). . التفرغ التام للعمل لفترتين يومياً. . لديها مهارات عالية في الإقناع والتواصل مع الآخرين. . اجتياز المقابلة الشخصية. وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات في تاريخ 17 إبريل 2019م.









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