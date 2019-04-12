غرفة الرياض تطرح 26 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2019-04-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (26) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– مكتب أحمد بن محمد الأحمد للمحاماة والاستشارات القانونية.

– سمسا للنقل السريع المحدودة.

– شركة التكنولوجيا الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

– فندق حياة ريجينسي.

– شركة الجاسرية للتمويل.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مركز دورات تدريبية.

. محامي مرخص ومستشار قانوني.

. مستشار قانوني متخصص في إعداد البحوث والدراسات القانونية.

. سكرتير.

. مترجم.

. مسوق.

Advertisements

. مسؤول تسويق.

. مدير منتج.

. مسؤول علاقات حكومية.

. مدير تحصيل.

. محاسب.

. محصل.

. مدخل بيانات.

. موظف خدمة عملاء.

. موظفة شؤون موظفين.

. مساعدة مدير قسم التدريب والتطوير.

. منسقة قسم التدريب والتطوير.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2019م، وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)