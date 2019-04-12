وظائف شاغرة لدى السيف القابضة بالرياض وتبوك

2019-04-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير المناقصات (الرياض).

. مدرب الصحة والسلامة المهنية ومحقق الحوادث (الرياض).

. مدير مشروع (الرياض).

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. مستشار- تقنية معلومات (الرياض).

. مهندس موقع- مدني/ معماري (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2019م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).