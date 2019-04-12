وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نسما القابضة

2019-04-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في محافظتي جدة والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق تقنية المعلومات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

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. مدير ثاني العلاقات العامة (للسعوديين/ الخبر): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).