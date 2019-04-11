وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019-04-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس لوجستيات موقع.

. مشغل وحدة تحكم.

. مهندس إنتاج (عدد وظيفتين).

. فني محلل- صيانة.

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. أخصائي فني محلل.

. أخصائي إدارة العقود.

. مهندس عمليات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).