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5 وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي ثالث الأمن (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في الدراسات الأمنية، أو المجالات ذات الصلة.
. أخصائي ثاني المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
. أخصائي ثالث الاعتمادات: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة الصحية، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.
. سكرتير ثاني تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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