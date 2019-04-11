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وظائف شاغرة للسعوديين والبحرينيين في مؤسسة جسر الملك فهد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفّر وظائف قيادية وإدارية شاغرة للسعوديين والبحرينيين من الجنسين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وأبرزت المؤسسة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير وحدة المراجعة الداخلية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، التجارة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
. مدير إدارة تقنية المعلومات والابتكار: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات)، أو في أي مجال هندسي ذي الصلة.
. مدير الإدارة المالية والمحاسبة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، التجارة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
. نائب الرئيس/ المدير العام للشؤون المالية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، التجارة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
. نائب الرئيس/ المدير العام للشؤون الفنية: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو درجة البكالوريوس في الهندسة.
وأوضحت المؤسسة، أن التقديم سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019م، ويستمر لمدة 21 يوما، عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني: (هنا).
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