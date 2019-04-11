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2019-04-11 وظائف شاغرة للجنسين في شركة خدمات الملاحة الجوية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، ضمن برامج التدريب التعاوني، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة، ومدن أخرى. وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . محاسب (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية). . مسؤول التقارير (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية. Advertisements . مصمم جرافيك (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. . مهندس معماري (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية. . محلل تقارير (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة. وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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