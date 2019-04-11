22 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2019-04-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والأمنية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي- أنابيب (عدد وظيفتين).

. مسؤول موارد بشرية (عدد وظيفتين).

. منسق موارد بشرية في المشاريع (عدد وظيفتين).

. مهندس مدني (عدد 3 وظائف).

. مشرف أمن وسلامة (عدد وظيفتين).

Advertisements

. فني حاسب آلي.

. مهندس ميكانيكي عام (عدد وظيفتين).

. مهندس كهربائي عام (عدد وظيفتين).

. موظف علاقات عامة (عدد وظيفتين).

. حارس أمن (عدد 4 وظائف).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2019م.

وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)